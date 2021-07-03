Son dakika: Tacizciyi buluşma noktasına çağırıp önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Son dakika... Arnavutköy’de 14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları atan bir kişiyi çocuğun ailesi, tuzak kurup önce dövdü, sonrada polise teslim etti. Tacizcinin dayak yediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.