SON DAKİKA! Suriye'ye yeni harekat olacak mı? Başkan Erdoğan: Mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı seyredecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemde ise Suriye'de PKK hedeflerine harekat ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler olacak" iddiaları var.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Suriye'de sadece kuzey değil genelinde PKK, YPG, PYD cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor.



Bunların verdiği her türlü estek, mühimmat ile burada terör estiriyorlar. Bizler de mücadelemizi veriyoruz. Bir yere kadar sabırmız devam etti.



Son olarak 2 polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte daha farklı şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız.

TALİBAN HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ

Taliban dünyada da kabul arayışları içinde. Henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde destekler konusunda tabii ki talepleri oldu. Bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim uluslararası ilişkilerde, Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içinde olsun. Şu ana kadar Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında çok emeklerimiz oldu, son ana kadar da sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ: "TÜRKİYE İÇİN BİR ENERJİ KRİZİ SÖZKONUSU DEĞİL"

Tedbirlerimizi aldık, bundan soranki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan'la yapılan anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Rusya ile olan anlaşmalarımız bu konuda çok hassas. Hassasiyetimizi aynı şekilde devam etiriyoruz. Rusya, İran, Azerbaycan'la olsun bu tür anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. İngiltere değil bir çok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun bizim şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil. Tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Sıkıntı filan Türkiye için söz konusu değil.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SİYASİ CİNAYETLER' İDDİASI: "İFTİRACILARA MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ"

Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimi ise, dürüst ise... Gerçi bunun kitabında dürüstlük bir şey yok. Yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya iletirsin. Yargı da bunun üzerine üzerine gider. Bu zatın hayatı akşam yalan sabah yalan ömrü böyle geçmiş. Yanına birilerini daha almış yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız."