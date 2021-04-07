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SON DAKİKA: Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiaları yalan çıktı! Gerçeği yansıtmıyor...

SON DAKİKA: Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiaları yalan çıktı! Gerçeği yansıtmıyor...
07.04.2021 09:48
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Son dakika haberi... Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği ve FETÖ'nün Rusya imamı Kerim Has'ın yaydığı Suriye Haseke'de 'Türk askerleri şehit oldu' haberleri yalan çıktı. Güvenlik kaynakları iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


"Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna" yönelik iddialar yalan çıktı.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.

YALANI KİM YAYDI?
Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği yalan haberi FETÖ'nün Rusya imamı Kerim Has, Twitter'dan paylaştı. Has yaptığı paylaşımda "Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Haseke ilçesi tarafındaki Türk askeri üssünde bir patlama yaşandığını, hayatını kaybeden ve yaralanan asker sayısının 12 olduğunu söylüyor." ifadeleriyle yalan haberi duyurdu.

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