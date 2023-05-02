Haberler Haber Videoları Son dakika: Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı

Son dakika: Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı

Son dakika: Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı
02.05.2023 08:49

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:20
MİT'in nefes kesen operasyonu...
Haber 00:06
"Cehaletin su yüzüne çıkışı...
Haber 02:30
MİT'in nefes kesen operasyonu...
Haber 02:04
Kılıçdaroğlu’nun Atatürk...
Haber 09:39
AK Parti Büyük İzmir...
Haber 00:59
CHP fondaşı TELE 1'de skandal...
Haber 01:23
AYM'den 'soyadı' kararı!
Haber 02:14
15 ilde eş zamanlı FETÖ...
Haber 01:07
"Avrupa'ya 3 ayda vize" vaadi...
Haber 01:27
Sudan'da ateş açılan Türk...
Haber 01:12
Türkiye’nin 4. Büyük köprüsü...
Haber 02:08
İzmir Folkart Towers...

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Videoları

Yangın, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 LS 8869 plakalı Dacia marka otomobilin seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu.

Yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede alev alan araç hurdaya döndü. Otoyolda bulunan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

SON DAKİKA