SON DAKİKA! Süleyman Soylu: Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız” ifadelerine yer verdi. Paylaşımdaki videoda "Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Unutmayalım, suç ve ceza kanunlarla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin." ifadeleri dikkat çekti.

YANINIZDAYIZ





Kıymetli kadınlarımız, her zaman yanınızdayız. Kimi zaman KADES uygulamamızla tek dokunuşla, kimi zaman Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerimiz ile.



Güven Masalarımız ve Açık Kapı birimlerimizle, teknolojik donanım ve kapasitemizle, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için sıfır tolerans prensibiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Unutmayalım, suç ve ceza kanunlarla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin.