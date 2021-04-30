SON DAKİKA! Sputnik V aşısıyla ilgili flaş açıklama: Onay verildi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus yapımı Sputnik V aşısıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." dedi.