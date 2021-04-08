Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Sokak ortasında mide bulandıran görüntü: Polisten kurtulmak için tuvaletini yaptı!

SON DAKİKA: Sokak ortasında mide bulandıran görüntü: Polisten kurtulmak için tuvaletini yaptı!

SON DAKİKA: Sokak ortasında mide bulandıran görüntü: Polisten kurtulmak için tuvaletini yaptı!
08.04.2021 13:46
Ana Sayfa 02:30
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni...
Ana Sayfa 01:07
Polisten kurtulmak için...
Ana Sayfa 02:22
Boynukalın üniversitedeki...
Ana Sayfa 02:41
Kritik ziyaret sonrası...
Ana Sayfa 01:15
HDP'lilere ait dokunulmazlık...
Ana Sayfa 01:11
2021 ücretsiz izin desteği...
Ana Sayfa 00:53
1 milyon 750 bin liralık...
Ana Sayfa 02:15
İstanbul'da sağanak yağış!...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 53. bölüm...
Ana Sayfa 01:15
Türkiye'de bir günde en yüksek...
Ana Sayfa 01:18
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde...
Ana Sayfa 00:18
Konya uçağın düşme anı...

Son dakika haberi! İstanbul Arnavutköy'de işyerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, polise teslim olmamak için olmadık şeyler denedi. Sokak ortasında üzerindeki kıyafetleri çıkaran ve idrarını yapan kadınlar uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı.


İstanbul Arnavutköy'de iki kadın yanında bulunan çocukla mağazadan cep telefonu çaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede kadınların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri, aralarında kız çocuğunun da bulunduğu şüphelileri polis merkezine götürmek istedi.


POLİSLERE ATTILAR
Polisleri görünce bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadınlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokağa tuvaletlerini yaptı. Kadınlar, ellerindeki idrarı polislere atmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, olay yerine gelen kadın polislerin müdahalesiyle gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezine götürüldü.

Buradaki ifadelerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Çiğdem M. ve Ceylan M., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL ÖNCE TELEFONUNU ÇALAN KADINLARI TANIDI
Tutuklanan kadınların 2 yıl önce iş yerinden 13 bin liralık telefon çaldığını belirten İrfan Alkan, "Sokakta yürürken bir anda bu kadınları gördüm. Yüzlerini hemen tanıdım. Bir süre takip ettim.

Bir markete girip orada da hırsızlık yaptılar. Sonra polisi arayıp durumu bildirdim. Sağ olsun ekipler hemen geldi ancak kadınlar polisleri görünce soyunup sokağın ortasında pislik yapmaya başladılar.

Kadın polisler olmadığı için, polis arkadaşlar kadınlara dokunamadı. Bir süre onların peşinden yürüdüler. Kadın polislerin gelişi ile ancak gözaltına alınabildiler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları