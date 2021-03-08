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SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
08.03.2021 08:29
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Son dakika haberi! Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla pazartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk saat 08.25 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.


İstanbul'da, 6 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik oluşurken her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde yoğun trafik gözleniyor.


YÜZDE 74 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

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