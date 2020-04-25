25.04.2020 12:23

Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.