SON DAKİKA: Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe: 5 terörist öldürüldü çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, "Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.





BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait,

(5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,



(1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı

(1) Adet 60.lık Havan Namlusu



(6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı

(6) Adet Savunma El Bombası

(1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı

(1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı

(1400) adet PKM Bixi Mühimmatı

(2) Adet Ak-47 Şarjörü

(40 Adet Doçka mühimmatı

(1) Adet dürbün

(1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devem ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN