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Son dakika: Siirt’te orman yangını!

Son dakika: Siirt’te orman yangını!
05.08.2021 12:50
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Son dakika haberine göre Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında yangın çıktı, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Türkiye'yi üzüntüye boğan Antalya ve Muğla ve Mersin'deki yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, bir yangın da Siirt'te çıktı. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında çıkan orman yangın, Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü Kargacık Mezrasına doğru yayılma gösteriyor.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ilçe yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangını söndürmek üzere Siirt'ten de ekiplerin yola çıktığı öğrenilirken, yangını söndürmek için çalışmalar başlatıldı.
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