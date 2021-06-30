Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında karar çıktı! İşte cezalar

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında karar çıktı! İşte cezalar

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında karar çıktı! İşte cezalar
30.06.2021 16:15
Ana Sayfa 01:09
Antalya'da orman yangını...
Ana Sayfa 05:13
'Katarlı öğrencilere sınavsız...
Ana Sayfa 01:07:50
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM...
Ana Sayfa 02:47
TEM Otoyolu'nda domates yüklü...
Ana Sayfa 04:23
Tercihler nasıl yapılacak?...
Ana Sayfa 00:50
İstanbul'da 16 saatlik su...
Ana Sayfa 00:32
CHP'li İBB'den ağaç katliamı
Ana Sayfa 03:10
Elmalı davası son durum! Merve...
Ana Sayfa 01:32
FETÖ'nün mülki idare...
Ana Sayfa 00:55
Davayı kaybeden ortak avukatı...
Ana Sayfa 02:09
Davutoğlu ve Babacan Kanal...
Ana Sayfa 01:29
Pompalı tüfekle intihar...

FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. 20 sanığa 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.


Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Videoları