Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Kovid-19 vaka sayısını açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

31.03.2020 20:05

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı 31 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişi yaşamını yitirdi, 15.422 test yapıldı vaka sayısı 13 bin 531 oldu.


Sağlık Bakanlığı 31 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 13 bin 531 oldu.

TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.

🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QvrMR5FKsl

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları