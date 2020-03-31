Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı 31 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişi yaşamını yitirdi, 15.422 test yapıldı vaka sayısı 13 bin 531 oldu.
Sağlık Bakanlığı 31 Mart koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün 46 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 13 bin 531 oldu.
TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020
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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerine yer verdi.
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