Haberler Haber Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu
25.08.2021 21:21
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca paylaşımında, "GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!" ifadelerini kullandı.

İŞTE 25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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