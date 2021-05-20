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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka ve ölü sayısı…

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka ve ölü sayısı…
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 19 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 19 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?


SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 19 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Tabloda vefat sayısındaki artış dikkat çekti.

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