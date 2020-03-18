Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1 hastamızı daha kaybettik, vaka sayısı yükseldi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1 hastamızı daha kaybettik, vaka sayısı yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 1 hastamızı daha kaybettik, vaka sayısı yükseldi

18.03.2020 23:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Koca, tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın olduğunu bildirdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Koca, tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın olduğunu bildirdi.




İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları