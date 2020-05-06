Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 6 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

06.05.2020 19:29

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 6 Mayıs koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 917 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 78 bin 202 oldu.