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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan Bayramı mesajı
24.05.2020 02:58

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan Bayramı'na ilişikin videolu bir mesaj yayınladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan Bayramı'na ilişikin videolu bir mesaj yayınladı.




Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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