Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ramazan Bayramı mesajı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ramazan Bayramı'na ilişikin videolu bir mesaj yayınladı.

Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN. pic.twitter.com/PHaCBnC4uY