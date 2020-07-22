Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Koca "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür." dedi.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı uyarıları
22.07.2020 22:59
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