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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı uyarıları

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı uyarıları
22.07.2020 22:59

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Koca "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür." dedi.


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