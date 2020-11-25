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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'nun 'koronavirüste ölü sayıları gizleniyor' iddialarına belgeli yanıt!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İmamoğlu'nun 'koronavirüste ölü sayıları gizleniyor' iddialarına belgeli yanıt!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsten vefat edenlerin sayılarıyla ilgili iddiası hakkında sorulan bir soruya belgeli yanıt verdi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsten vefat edenlerin sayılarıyla ilgili iddiası hakkında sorulan bir soruya belgeli yanıt verdi.

Bakan Koca, iddiayla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
Gerçekten çok üzülüyorum. Benim vatandaşıma verdiğim rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Vaka sayısı altında vakaları vermedik, hasta sayısı altında hastaları verdik.

Ölümlerle ilgili şunu söylemek istiyorum: Mart ayında pandemi başladığında baştan definlerle ilgili, özel defnedilmesi gerektiği, hatta özel mezarlık olması gerektiği, hatta torbalar durumu, bununla ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Bunun üzerine bir genelge yayınlamıştık ve demiştik ki normal bulaşıcı olan hastalıklar gibi benzer şekilde defin yapılması gerektiğini belirtmiştik.

Şu ölüm belgesinin sol üst kısmında 'ölüm şekli' yazar. Altında da 'ölüm nedeni' yazar. Ölüm şekli doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü belirlemek için konan ve bunu ilk hekimin işaretlediği kısım. Ölüm nedeni ise ikinci bir hekimle doldurulan kısım. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar kısmı var, marttan önce çok da doldurulan bir kısım değildi. Genelge sonrası bulaşıcı hastalıklar gibi gömülmesini belirttiğimiz için her geçen gün bulaşıcı hastalıklar hastanesi doldurulmaya başlandı.

Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Bu çok önemli. Yani akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, lemfoma, lösemi gibi bir hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmaya menenjit hastası, akciğer kanseri hastası mı var? Zatürre de bu haneye işleniyor.

Esas ikinci hekimin kontrolüyle nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Ölüm sebebi Kovid'se Kovid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Kovid hastası mıdır?

Herkes bu noktada özellikle pandemi döneminde 83 milyon kişi ve yöneticiler olarak üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraate odaklanmalı.

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