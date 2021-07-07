SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vatandaşlarımızı bulunduğu yerde aşılayacağız

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

AŞILAMADA YENİ UYGULAMA

"Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerlerde aşılayacağız.

Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçiren vatandaşlarımızın 3 ay sonra aşı olabileceğini söylemiştim. Bazı illerimiz hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor.

Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikası tanınıyor."