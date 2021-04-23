SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’un son durumunu paylaştı! ‘’Vakalarda düşüş görülüyor’’

Gelen son dakika haberin göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu." dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."