RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’un son durumunu paylaştı! ‘’Vakalarda düşüş görülüyor’’

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’un son durumunu paylaştı! ‘’Vakalarda düşüş görülüyor’’
23.04.2021 20:44
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Gelen son dakika haberin göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu." dedi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

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