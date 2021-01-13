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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı! İşte o anlar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı! İşte o anlar
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Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 18.00'de bir kez daha bir araya geldi. Aşılama gündemi ile yapılan toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya canlı yayında yapıldı.


Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 18.00'de bir kez daha bir araya geldi. Aşılama gündemi ile yapılan toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya canlı yayında yapıldı.
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