Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılıyor

20.05.2020 23:35

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yarın saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yarın saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe'nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere yarın saat 13.00'te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/81IO47xlGP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.