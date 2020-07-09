Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

09.07.2020 20:55

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.