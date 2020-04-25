Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki 25 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 38.308 hastaya Kovid-19 testi yapılırken 2.861 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 106 kişi vefat ederken 3.845 kişi taburcu oldu... İşte detaylar...
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
25.04.2020 19:50
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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