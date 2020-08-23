Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

23.08.2020 20:52

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 80 bin 302 yeni test yapıldı. Yapılan testlerde 1217 yeni hasta tespit edildi. 19 koronavirüs hastası ise hayatını kaybetti. Koca, paylaşımında "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs kabus olmaya devam ediyor. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs giderek tüm ülkelere yayıldı.

Türkiye koronavirüse karşı ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle dünyanın en çok takip edilen ülkesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta sosyal mesafe ve maskenin önemini hatırlattı.

Her gün koronavirüs vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Koca, paylaşımında "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.