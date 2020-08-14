Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

14.08.2020 20:10

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.