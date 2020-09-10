Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

10.09.2020 20:45

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerine yer verdi.