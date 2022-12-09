Son dakika haberi...Rusya haber ajansı TASS'a göre; Rusya ve ABD'den temsilciler bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

BIDEN'DAN GÖRÜŞME ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

KREMLİN'DEN BIDEN'E YANIT

Kremlin'den ise Biden'ın Putin ile görüşme çağrısına yanıt gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Rusya'nın yeni topraklarını tanımıyor. Bu durum müzakereler için karşılıklı temel arayışını karmaşık hale getiriyor. Ancak, hedeflerimize ulaşmak için Putin bütün taraflarla görüşmeye açık. Hedeflerimize ulaşmak için en tercih edilen yol diplomatik yöntemler" ifadelerini kullanmıştı.