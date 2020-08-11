Son dakika: Putin'den flaş koronavirüs aşı açıklaması! "Tescil edildi"

11.08.2020 12:05

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Rusya böylece Covid-19 aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Rusya'dan koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklama geldi. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin'den geldi. Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşının tescil edildiğini ifade etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.