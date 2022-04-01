Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Putin ile Zelenski görüşecek mi? Kuleba: ''Türkiye organize ederse seviniriz''

SON DAKİKA! Putin ile Zelenski görüşecek mi? Kuleba: ''Türkiye organize ederse seviniriz''

SON DAKİKA! Putin ile Zelenski görüşecek mi? Kuleba: ''Türkiye organize ederse seviniriz''
01.04.2022 13:52

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşeceğini belirterek, "Liderleri bir araya getirip kalıcı bir ateşkes istiyoruz" dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceği belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Putin ve Zelenskiy görüşmesi için "Türkiye böyle bir görüşmeyi organize ederse seviniriz" dedi. Erdoğan ve Putin'in saat 14'te görüşmesi bekleniyor.

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