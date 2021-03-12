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SON DAKİKA: "Polisiz" diyerek önünü kestikleri aracın sürücüsünün 4500 dolarını çaldılar

SON DAKİKA:
12.03.2021 06:45
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Son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'da polis olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişiler, Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü keserek, sürücü ve beraberindeki kadının 4500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı. Bulgaristan uyruklu sürücü ve beraberindeki kadın yolcu, polis merkezine götürülerek şüphelilerden şikâyetçi oldu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Aksaray istikameti Sağmacılar viyadüğüne saat 01.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobille, CT 5494 BT Bulgaristan plakalı hafif ticari aracın önünü kesti.





Araçtan inen kişiler, polis olduklarını söyleyerek Bulgaristan uyruklu sürücü Marev Martin Georgiev'in ve beraberindeki kadının 4500 doları ile bir miktar Türk lirasını çaldı. Aracın anahtarını da alan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SÜRÜCÜ, YOL KENARINDA ANAHTAR ARADI
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yabancı uyruklu sürücü ve beraberindeki kadın yolcudan tercüman aracılığıyla bilgi aldı.

Polis ve sürücü, şüphelilerin aldıkları aracın anahtarını atma ihtimali üzerine yol kenarında arama yaptı. Sürücü, aramalar sırasında şüphelilerin yol kenarına attığı anahtarı bulunca derin bir nefes aldı.

Sürücü ve beraberindeki kadın yolcu, ifadeleri alınmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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