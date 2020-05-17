RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: PKK'ya ağır darbe Türk savaş jetleri peş peşe havalandı |Video

Son dakika: PKK'ya ağır darbe Türk savaş jetleri peş peşe havalandı |Video

Son dakika: PKK'ya ağır darbe Türk savaş jetleri peş peşe havalandı |Video
17.05.2020 14:13

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Türk savaş uçaklarının hava destekli operasyonlarda terör örgütü PKK'nın inlerine girildi. Cudi, Gabar ve Besta'da son operasyonların ardına 134 PKK'lının kaldığı belirlendi. Operasyonların detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.


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