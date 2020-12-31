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SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası kendisini arayan CHP'li ismi açıkladı: Süleyman Girgin beni aradı ''Davadan çekil'' dedi

SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası kendisini arayan CHP'li ismi açıkladı: Süleyman Girgin beni aradı ''Davadan çekil'' dedi
31.12.2020 16:26
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Son dakika haberine göre Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapıyor. Baba Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.


Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.




O ALÇAĞIN İSMİ BELLİ OLDU
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Pınar Gültekin'i katleden cani için aileye "davadan vazgeçin" teklifi yaptığı iddia edilen vekille ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "İspat etsinler gereğini yaparım" demişti.

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