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SON DAKİKA: Pendik'te denetleme noktasından kaçtılar, Kartal'da kaza yapınca yakalandılar

SON DAKİKA: Pendik'te denetleme noktasından kaçtılar, Kartal'da kaza yapınca yakalandılar
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Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil Kartal'da kaza yapınca yakalandı. Yakalanan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.


Koronavirüs ile mücadelede uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da birçok noktada denetimlerini sürdüren polis Pendik'te içerisinde 3 kişinin olduğu otomobili durmak istedi. Ancak polisin dur ihtarını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Kartal'a kadar devam eden kovalamaca sırasında, D100 Karayolu Soğanlık Yeni sapağına girmek isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Otomobildeki kişiler daha sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan 3 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİLER
Polis tarafından yakalanan kişiler, otomobili kendilerinin kullanmadığını, sürücünün otomobilden inerek kaçtığını iddia etti. Polis ekiplerinin incelemesinde 3 kişinin de sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi. Kaza yapan otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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