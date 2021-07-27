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SON DAKİKA: Pençe Harekatı bölgesindeki saldırıda bir asker şehit oldu

SON DAKİKA: Pençe Harekatı bölgesindeki saldırıda bir asker şehit oldu
27.07.2021 00:02 - Son Güncelleme: 27.07.2021 00:04
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonrası bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

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