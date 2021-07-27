SON DAKİKA: Pençe Harekatı bölgesindeki saldırıda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonrası bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın taciz ateşi sonrası 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.