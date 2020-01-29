Son dakika: Pekin Büyükelçisi: 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Çin'den tahliye edeceğiz |Video 29.01.2020 11:53

Son dakika haberine göre Pekin Büyükelçisi Emin Önen, birkaç gün içinde 32 Türk vatandaşının aileleriyle birlikte Koronavirüs'ün etkili olduğu Çin'den tahliye edileceğini açıkladı.

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 32 Türk vatandaşı tahliye edilecek.

Açıklamayı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen yaptı.



Önen şunları söyledi:

"Ölüm sayısı 106'ya ulaştı. Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tü vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık.

Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."