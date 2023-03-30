RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA OTOBÜS KAZASI: Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

SON DAKİKA OTOBÜS KAZASI: Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 46 yaralı
30.03.2023 08:50

OTOMATİK OYNAT

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Erzincan'da ise; yine yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

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Erzincan'da ve Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazalarında 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU
Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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