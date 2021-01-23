Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Oto hırsızlık çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

SON DAKİKA: Oto hırsızlık çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

SON DAKİKA: Oto hırsızlık çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
23.01.2021 09:51
Ana Sayfa 01:03
81 ilde düğmeye basıldı!
Ana Sayfa 03:29
Henry Onyekuru İstanbul'da
Ana Sayfa 05:55
Akıncı tam zamanında
Ana Sayfa 01:36
Google Avustralya'yı tehdit...
Ana Sayfa 00:31
Bahçeli'den "erken seçim"...
Ana Sayfa 37:46
Canlı yayında böyle itiraf...
Ana Sayfa 12:29
Erdoğan, Bahadıroğlu'nun...
Ana Sayfa 04:32
İstanbul'a kar yağışı geri mi...
Ana Sayfa 04:20
Kapalıçarşı'da kaçakçılara...
Ana Sayfa 01:18
Ocak 2021 zam farkları bugün...
Ana Sayfa 04:36
Bakan Soylu'ya yapılan...
Ana Sayfa 14:55
Mehmet Ali Çelebi Kemal...

Son dakika haberi... Adana merkezli 13 ilde araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları öne sürülen 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verilirken, rezidanslarda arama yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli 13 ilde lüks araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda A.D. isimli şahsın çete liderliğini yaptığı 49 zanlının bulunduğu belirlendi. Polis zanlıların lüks araçların motor şasi numarasını kaza yapıp hurdaya çıkan araçlarla değiştirerek sattığını tespit etti. Polis bugün şafak vakti 49 zanlıyı yakalamak için Adana ve 13 ilde 500 polisle harekete geçti. Zanlıların evlerine tek tek giren polis çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Bir zanlının evinin ise rezidans olması dikkat çekti. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Videoları