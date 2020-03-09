Son dakika: Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı

Son dakika haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.
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