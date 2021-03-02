SON DAKİKA: Ormanlık alanda 2 binden fazla yakılmış cep telefonu bulundu! Altından FETÖ iddiası çıktı

Son dakika haberi: Kayseri'de ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar 2 binden fazla yakılmış cep telefonu buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma cep telefonlarını delil torbalarına koyarak götürdü. Cep telefonlarında ByLock yüklü olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra yakıldığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Kayseri'nin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi'nde ormanlık alanda hafta sonu doğaya yürüyüşü yapan vatandaşlar, çeşitli marka ve modellerde 2 binden fazla yanmış cep telefonu buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma bölgeyi kordon altına alarak çalışma başlattı.

CEP TELEFONLARINA KRİMİNAL İNCELEME YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; bir kısmı toprağa gömülü olan ve çoğunluğu ise geniş bir alana yayılmış halde bulunan cep telefonları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek toplandı.

Cep telefonlarından hasır durumu az olanlar ayrıştırılarak delil poşetlerine konuldu. cep telefonları terör savcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere karakola götürüldü.

Elektronik devreleri yada IMEI numaraları silinmeyen cep telefonlarının kimlere ait olduğu belirlenecek.

Devreleri yanmayan cep telefonlarının çalıştırılması halinde ise örgütü yazışmalara ulaşılabilecek.

AUDI MARKA ARAÇLA 4 TORBA İÇİNDE GETİRİP YAKTILAR

Ormanlık alanda yakılan cep telefonlarının 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra yakıldığını belirten görgü tanığı Ö.D, "Cep telefonlarını Kayseri plakalı Audi marka bir araçla ormanlık alana getirip yaktılar.

Ben cep telefonlarının yakıldığını gördüm. Cep telefonları 4 adet gübre torbası ile getirilmişti.

Yakanlar bir kaç kişiydi. Hatta bu telefonların bulunduğu bir kaç yüz metre ilerde yine telefonlar yakılmıştı" dedi.