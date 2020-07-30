Son dakika: Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

30.07.2020 11:37

Son dakika haberine göre fındık fiyatlarına ilişkin eleştirileriyle gündeme gelen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi. MHP'den yapılan açıklamada "21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı" 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verildi. " ifadelerine yer verildi.





O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.