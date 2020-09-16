Son dakika: Okullar açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

16.09.2020 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Okullar açılacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Okullar açılacak mı?" sorusunun da yanıtını verdi.

Koca'nın konuya ilişkin açıklamarı şu şekilde:

Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzısıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisindesin salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı olacağı değerlendirilecek.