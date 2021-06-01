Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: ‘Normalleşme'de ilk gün: Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

SON DAKİKA: ‘Normalleşme'de ilk gün: Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

SON DAKİKA: ‘Normalleşme'de ilk gün: Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı
01.06.2021 08:33
Ana Sayfa 07:50
Milli İradeye kumpas girişimi!
Ana Sayfa 01:04
Survivor 2021 108. Bölüm...
Ana Sayfa 03:12
İçişleri’nden normalleşme...
Ana Sayfa 01:07
Elazığ'a gelen sanatçı kurşun...
Ana Sayfa 00:38
Oyuncu Utku Ateş kimdir?
Ana Sayfa 00:57
Üniversiteler ne zaman...
Ana Sayfa 03:27
Başkan Erdoğan 1 Haziran...
Ana Sayfa 02:02
Kim Milyoner Olmak İster’de...
Ana Sayfa 01:44
Manisa’da etkili yağış!
Ana Sayfa 00:21
Türkiye Gine maçı ne zaman?...
Ana Sayfa 01:45
Kamuda zam pazarlığı başladı!
Ana Sayfa 02:48
Suya indirim vadeden İmamoğlu...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek, "Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi. Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler.

Beyoğlu Kasımpaşa'da hizmet veren bir kıraathanede hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.


"BU GÜNLERİ ÇOK ÖZLEDİK ÇOK"
Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, "Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik, 6, 6 buçuk. Çayımızı içiyorduk. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bu günleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın" şeklinde konuştu.


"BİR KAHVEMİZ VAR"
Diğer bir vatandaşta evde bunaldıklarını ifade ederek, "Özellikle bizim yaşların evde bunalması, böyle bir tekrar açılış hani gayet güzel oldu yani. Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları