SON DAKİKA! Nezleyi taklit eden koronavirüse dikkat! Nezle de artık Kovid-19 belirtisi

Son günlerde koronavirüs teşhisi konanların büyük kısmında nezle belirtileri görülüyor. Ancak uzmanlar "Hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı yanlış, çünkü COVID-19 öldürüyor." diyerek uayrıyor. Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu. Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.