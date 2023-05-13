Son dakika: Muharrem İnce'ye atılan oylar geçerli sayılacak mı? YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

'Muharrem İnce'ye kullanılan oylar geçerli sayılacak mı?' sorusuna yanıt veren Yener şu ifadeleri kullandı:

'Bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 12'nci maddesinde yapılan düzenlemede aday listesinde Resmi Gazete'de ilanından sonra geri çekilmenin geçerli olmayacağı ilişkin düzenleme ve 6271 yasalı sayının ilgili maddeleri 298'nci yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz toplantı sonucunda sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin 1'inci oylama sonrasında geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerin Türk demokrasisine hayır getirmesini diliyor, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını kamuoyu ile paylaşırız.'

45 GÜNDE KUMPAS

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken sandığa gitmeye 3 gün kala gündemi sarsan olaylara şahit oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı destekçisi FETÖ, adaylıktan çekilmemekte ısrarcı olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpasının benzerini kurdu. Sahte görüntülerle yapılan kaset kumpasının ardından Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekilme konuşmasında Muharrem İnce 45 gün boyunca ödeme aldığı, adaylıktan çekilmemesi için rüşvet aldığı, montaj ve sahte dekontlar, seks kasetleri ve ses kayıtları ile hedef alındığını ifade etti:

"Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi var, AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy bekliyorum."

Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini şu sözlerle açıkladı:

"'O çekilemez, Saray'dan para aldı' dediler. Bakın benim bu kumpaslarda, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür kimseden korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum."

FETÖ'CÜ HESAPLAR 45 GÜNDÜR OPERASYON YAPIYOR

Peki Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların belli olduğu ilk günden bu yana Muharrem İnce'ye nasıl bir kumpas kuruldu? İşte 45 günde adım adım kumpas…

Cumhurbaşkanı adayları belli olduğundan beri firari FETÖ'cüler, sosyal medya uygulamaları Twitter ve Youtube üzerinden karalama kampanyasına başladı. Muharrem İnce'nin 10 milyon dolar aldığına dair montaj dekontlar hazırlandı.

Muharrem İnce, halihazırda mal beyanında bulunduğunu, gösterilen dekontun montaj olduğunu ve iddia edilen ödemenin yalan olduğunu birçok defa dile getirdi.

FETÖ'NÜN GOEBBELS'İNDEN KASET KUMPASI

FETÖ'cüler aynı şekilde Muharrem İnce'nin "Külliye'den para aldığını, lüks bir ev satın aldığı" iddialarını sosyal medyada yaydı. FETÖ'nün sözde propaganda sorumlusu, "Goebbels" lakaplı Cevheri Güven, Muharrem İnce hakkındaki saldırıların merkezi oldu.

Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.

Cevheri Güven'in sıkı takipçisi, firari FETÖ'cü Metin Güler, İsrail'de çekilmiş pornografik bir filmden alınan fotoğraf karesini, "Muharrem İnce'nin kaseti" diyerek paylaştı. Yalan olduğu ispatlanan iftira paylaşımı apar topar kaldırıldı.

İkinci saldırı, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in kontrol ettiği Ali Yeşildağ Twitter hesabından geldi. Cevheri Güven, Alman bir yetişkin film oyuncusuyla Türk kökenli Jasmin lakaplı pornografik film oyuncusunun video kaydından aldığı 4 ekran görüntüsünü yayınladı. "İşte Muharrem İnce'nin kaseti" şeklinde lanse edilen sahte kasetin de yalan olduğu ispat edildi.

FETÖ kaset kumpası, başkalarına ait görüntülerin "Muharrem İnce" adıyla yayınlanarak iftira ve karalama kampanyası yürütmeyi hedefliyordu.

BAYKAL'A KASET KUMPASI KURAN İSİM

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatıyla ilgili ortaya atılan kaset kumpasında FETÖ üyesi toplamda 120 kişi hakkında 92 yıla kadar hapis cezası kararı çıktı. Sanıkların bir kısmı tutuklanırken bir kısmı hakkında da yakalama kararı verildi.

O dönem Star gazetesinde çalışan FETÖ'nün sözde propaganda sorumlusu, firari örgüt üyesi Cevheri Güven, habervaktim internet sitesinde yazarlık yapan Yener Dönmez aracılığıyla Deniz Baykal'ın görüntülerini yayınlattı.

Yaşanan son olaylar Baykal kasetinin sürecini akıllara getirirken Yener Dönmez tutuklandı, Cevheri Güven ise hala firari.

"FETÖ'nün Goebbels'i" lakaplı Cevheri Güven, Almanya'da yaşıyor.

CEVHERİ GÜVEN VE CAN DÜNDAR YANYANA!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine yön vermek isteyen FETÖ'cü Can Dündar ve Cevheri Güven, Almanya'nın devlet kanalında PKK güzellemesiyle bebek katili Öcalan'ın propagandasını yapan bir belgesel çektiler.

Kucak açtıkları FETÖ firarisi Can Dündar'ın "Erdoğan'ın terör listesi" isimli propaganda belgeselini yayınlayan ZDF, FETÖ ve PKK teröristlerinden "muhalifler" olarak bahsetmeyi tercih etti.

PKK'lı teröristlerin aklandığı belgeselde Dündar, FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in de evine "konuk" oldu. Açık açık PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın propagandasının yapıldığı skandal belgesel, Türkiye düşmanlığının vardığı boyutu gözler önüne serdi.

Türkiye karşıtı belgesel için İsveç'in kucak açtığı bir diğer firari FETÖ tetikçisi Ahmet Dönmez ile İsveç'te buluştu.

FETÖ'cü Dündar, imza attığı belgeselde Dönmez'i aklamanın ve mağdur göstermenin peşine düştü.

Dündar, İsveçli PKK destekçisi eski vekil Amineh Kakabaveh ile de bir araya geldi.

FETÖ firarisi belgeselde, Arjantin'de hapis yatan FETÖ'cü Hablemitoğlu sanığı Serkan Kurtuluş ile buluştu.

Belgeselde Paris'teki PKK terör örgütü destekçilerini de ziyaret eden Dündar, burada firari PKK destekçisi Osman Baydemir'i kucakladı.

"ÜLKEYİ NASIL YÖNETİRİZ?" TOPLANTISI

Terör örgütü destekçileriyle "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkeyi nasıl yönetiriz?" toplantısı yapan Dündar'ın mutlu anları da belgeselde geniş yer kapladı.

Seçim sürecini anti-demokratik ilan etmeye çalışarak dört bir koldan saldıran Batı medyasının terör desteği, küresel çetenin propaganda çalışmalarını bir kez daha açığa çıkardı.