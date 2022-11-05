Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD SON DEPREMLER

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20'de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.11.05 15:20:53 36.0913 27.5787 8.7 -.- 4.1 4.0 AKDENIZ REVIZE01 (2022.11.05 15:20:53)

2022.11.05 15:14:34 38.9355 41.0248 5.0 -.- 2.4 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL) İlksel

2022.11.05 14:52:29 37.3827 37.2003 5.9 -.- 1.7 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.11.05 12:33:23 37.2867 31.9357 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2022.11.05 12:17:02 36.5330 26.2733 18.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.05 11:56:16 37.0425 38.7242 0.0 -.- 2.1 -.- KIZILKUYU-(SANLIURFA) İlksel

2022.11.05 11:35:19 38.3732 27.2148 4.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 10:45:18 38.3215 27.2238 4.8 -.- 1.2 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 10:40:16 39.1858 27.8017 0.0 -.- 1.8 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)

2022.11.05 10:31:35 40.6617 31.6467 0.0 -.- 1.3 -.- MESCILER-(BOLU) İlksel

2022.11.05 10:20:11 38.9697 26.0135 5.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.05 09:27:04 39.0958 27.5358 0.0 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 08:56:52 39.2808 40.3460 7.2 -.- 1.8 -.- DURANLAR-KIGI (BINGOL) İlksel

2022.11.05 08:36:22 38.0820 25.9607 7.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 08:05:18 39.1870 27.6995 0.0 -.- 1.6 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 07:16:55 35.9015 30.9602 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.05 06:54:23 39.5268 23.3728 7.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.05 05:36:28 37.2767 36.2093 7.8 -.- 2.0 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.05 05:29:30 40.6163 36.7408 3.9 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.05 05:19:51 38.5625 44.7503 19.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.11.05 05:12:31 38.3770 27.2055 10.6 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:52:12 38.3495 27.2123 2.3 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:26:41 38.3602 27.1840 11.9 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:15:50 39.8712 25.4445 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 04:03:41 38.4995 30.4482 22.2 -.- 1.2 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.05 03:18:29 39.8850 25.4517 5.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 03:16:54 40.7493 42.7877 5.0 -.- 1.9 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.11.05 02:45:43 38.3405 27.1895 11.4 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.05 02:26:25 39.2538 27.7503 9.3 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:22:50 39.2343 27.7568 8.5 -.- 2.7 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:10:44 39.2157 27.7665 8.6 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:08:07 37.7145 29.1965 12.2 -.- 1.9 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2022.11.05 01:45:39 38.3537 27.1968 17.1 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 01:32:10 39.1648 27.7323 11.8 -.- 2.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.11.05 01:02:03 38.3355 27.2042 4.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel