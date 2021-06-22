SON DAKİKA: Muğla’nın Datça açıklarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'dan derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.45 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'dan derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.44'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 5.45 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar...
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 54.43 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.06.2021, 18:44:25
TSİ Enlem : 36.2918 N
Boylam : 26.9996 E
Derinlik : 5.45 km