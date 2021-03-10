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SON DAKİKA: MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
10.03.2021 12:04
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Son dakika haberine göre, MSB, "Edirne Meriç’te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.


YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN 5 ŞAHSI YAKALADI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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